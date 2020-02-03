Захарова оценила слова главы МИД Польши о победе в «историческом споре» с РФ

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова отреагировала на слова главы польского внешнеполитического ведомства Яцека Чапутовича о том, что Польша выиграла исторический спор с РФ. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

По словам дипломата, подобным образом размышляли и размышляют «все Наполеоны», в том числе в больнице.

Ранее глава МИД Польши высказал мнение, что его страна победила в «историческом споре с Россией»

Он отметил, что Москва попыталась навязать свое видение истории, однако, по словам Чапутовича, ей не удалось этого сделать.

Известно, что польские лидеры ни в первый раз нападают на российских коллег с критикой.

Так, в январе текущего года замминистра иностранных дел Польши Павел Яблонский, что Варшавы имеет «безоговорочные» права на репарации от РФ за якобы нанесенный во время Второй мировой войны ущерб.

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