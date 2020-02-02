Эстония упрекнула Россию за отказ признавать Тартуский мирный договор

Эстонский МИД раскритиковал Россию за отказ признавать Тартуский мирный договор (мирный договор между РСФСР и Эстонией) и якобы фальсификацию истории, цитирует «Интерфакс».

По словам министра Урмаса Рейнсалу, Эстония считает, что Россия отрицает исторические факты. В частности, «аннексию Эстонии». Страна осуждает такое поведение российской стороны.

«Тартуский мир действует, правовая преемственность действует», — сказал глава МИД Эстонии.

Стоит отметить, что Москва считает Тартуский мирный договор историческим документом, который уже утратил свою силу.

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