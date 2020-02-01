Помпео: США в скором времени назначат посла в Минске
Госсекретарь США Майкл Помпео в ходе встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко во время своего визита в Минск заявил, что Вашингтон в скором времени назначит своего нового посла в Минске. Об этом сообщает ТАСС.
«В ближайшее время мы назначим посла, он будет здесь», — подтвердил американский госсекретарь.
В марте 2008 года Белоруссия отозвала своего посла Михаила Хвостова из Соединенных Штатов из-за введения Вашингтоном санкций в отношении ряда белорусских предприятий. В ответ на это Минск покинула глава американской дипмиссии Карен Стюарт. С тех пор во главе обоих посольств стоят временные поверенные в делах.
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