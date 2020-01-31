США намерены расширять антироссийские санкции

В Соединенных Штатах будут вводить санкции против России до тех пор, пока она не вернет Крым Украине. Об этом официальный представитель Госдепа Морган Ортагус сообщила на своей странице в Twitter.

31 января госсекретарь США Майк Помпео вместе с главой МИД Украины Вадимом Пристайко возложил цветы к памятнику погибшим в Донбассе в ходе «российской агрессии».

«Сегодня мы чтим жизни тех, кто погиб в результате российской агрессии на Украине. Наша поддержка с Украиной», — отметила Ортагус.

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