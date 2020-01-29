МИД отреагировал на обвинения Эрдогана в адрес РФ по Сирии

В Российском МИДе в ответ на высказывание турецкого лидера Тайипа Эрдогана заявили, что Россия привержена выполнению принятых на себя обязательств по Сирии. Об этом пишет ТАСС.

В министерстве добавили, что Россия следует взятым на себя обязательствам.

До этого Эрдоган заявил, что Россия не соблюдает свои обязательства по урегулированию ситуации в сирийском Идлибе. Уточняется, что соглашения по Идлибу были обговорены сторонами в Астане и Сочи.