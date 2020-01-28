Зеленского обвинили в участии в «хоре врунов» из-за высказываний о Второй мировой

Глава Крыма Сергей Аксенов прокомментировал высказывания президента Украины Владимира Зеленского о причастности СССР к началу Второй мировой войны. Соответствующее заявление он сделал на своей странице в Twitter.

Он отметил, что таким заявлением украинский лидер причислил себя к «хору врунов».

Глава Крыма подчеркнул, что эти слова являются «подлостью» с точки зрения моральных норм. Политик также добавил, что с государственной и политической точек зрения они является глупостью.

«Присоединился к хору врунов, чтобы угодить хозяевам», — заявил Аксенов.

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