Госдеп отреагировал на обстрел посольства США в Багдаде
В Госдепартаменте от властей Ирака потребовали выполнения обязательств по обеспечению безопасности иностранных дипломатических представительств на территории страны, передает CNN.
В Госдепе отметили, что ситуация в области безопасности остается напряженной, и вооруженные группировки, поддерживаемые Ираном, по-прежнему представляют угрозу
По данным телеканала, с сентября 2019 года на американский персонал, базирующийся в Ираке, было совершено по меньшей мере 14 нападений либо со стороны иранского правительства, либо ополченцев, поддерживаемых Тегераном.
Ранее сообщалось, что посольство США в Багдаде подверглось ракетному обстрелу. Всего в здание диппредставительство было запущено три ракеты, одна из которых поразила ресторан дипмиссии. По уточненным данным, пострадал один человек.
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