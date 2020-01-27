Госдеп отреагировал на обстрел посольства США в Багдаде

В Госдепартаменте от властей Ирака потребовали выполнения обязательств по обеспечению безопасности иностранных дипломатических представительств на территории страны, передает CNN.

В Госдепе отметили, что ситуация в области безопасности остается напряженной, и вооруженные группировки, поддерживаемые Ираном, по-прежнему представляют угрозу

По данным телеканала, с сентября 2019 года на американский персонал, базирующийся в Ираке, было совершено по меньшей мере 14 нападений либо со стороны иранского правительства, либо ополченцев, поддерживаемых Тегераном.

Ранее сообщалось, что посольство США в Багдаде подверглось ракетному обстрелу. Всего в здание диппредставительство было запущено три ракеты, одна из которых поразила ресторан дипмиссии. По уточненным данным, пострадал один человек.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Несколько человек пострадали при обстреле посольства США в Багдаде

— По посольству США в Багдаде нанесли три ракетных удара