В МИД Украины обвинили Россию в краже истории

Заместитель главы министерства иностранных дел (МИД) Украины Василий Бондар обвинил Россию в краже истории и попытках вбить «клин истории» в отношения между Украиной и Польшей. Об этом замминистра рассказал в интервью порталу «Зеркало недели».

Бондар отметил, что Россия «демонстрирует дар воровать чужую историю», в том числе, историю «Украины-Руси».

Замминистра заявил, что разделяет позицию польского сейма о роли СССР в развязывании Второй мировой войны, и призвал Польшу и Украину объединить усилия в борьбе с «пропагандистскими атаками со стороны России».

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