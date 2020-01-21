РБК: Скворцова уйдет с поста главы Минздрава

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова не войдет в состав нового правительства. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на два источника, близких к правительству, и источник в Минздраве.

При этом, источники называют кандидатами на пост министра руководителя Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения Михаила Мурашко, а также главу Федерального медико-биологического агентства Владимира Уйбу.

В пресс-службе Минздрава данную информацию не комментируют.

Вероника Скворцова была назначена министром здравоохранения в 2012 году.

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