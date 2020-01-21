Bloomberg: Силуанов останется только главой Минфина

Исполняющий обязанности первого вице-премьера и министра финансов Антон Силуанов войдет в состав нового правительства Михаила Мишустина, при этом останется только главой Минфина. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на три источника.

Силуанов руководил Минфином и был зампредом правительства в период ужесточения налогово-бюджетной политики.

Как пишет издание, он помог снизить зависимость сырьевой экономики России от колебаний цен на нефть и влияния санкций США. Благодаря этому российский рынок облигаций стал более привлекательным для зарубежных инвесторов.

При этом экономист Татьяна Орлова отметила, что возможное ослабление позиций Силуанова в новом кабмине может быть воспринято инвесторами как «негативный сигнал».

Отмечается также, что предположительно, должность первого вице-премьера получит помощник президента Андрей Белоусов.

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