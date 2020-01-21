Трамп приехал в Давос для участия в экономическом форуме
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Президент США Дональд Трамп прибыл в швейцарский Давос, где примет участие во Всемирном экономическом форуме, передает «Интерфакс».
Как отмечается. американский лидер пробудет в Давосе два дня.
Ранее Трамп заявлял, что намерен во время форума переговорить с крупнейшими бизнесменами, чтобы они инвестировали в США.
В администрации президента сообщили, что глава Белого дома планирует встретиться с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, а также с главами Ирака, Пакистана и Швейцарии.
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