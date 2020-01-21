Трамп приехал в Давос для участия в экономическом форуме

Президент США Дональд Трамп прибыл в швейцарский Давос, где примет участие во Всемирном экономическом форуме, передает «Интерфакс».

Как отмечается. американский лидер пробудет в Давосе два дня.

Ранее Трамп заявлял, что намерен во время форума переговорить с крупнейшими бизнесменами, чтобы они инвестировали в США.

В администрации президента сообщили, что глава Белого дома планирует встретиться с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, а также с главами Ирака, Пакистана и Швейцарии.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— От Ленина до Трампа: кого и зачем собирает Давос

— Стало известно, с кем Трамп проведет двусторонние встречи в Давосе

— CBS: Трамп хочет встретиться с президентом Ирака на форуме в Давосе