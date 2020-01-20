Иранский министр летит на Украину с посланием президента о сбитом самолете

Иранский министр дорог и городского развития Мохаммад Эслами вылетел в Киев для того, чтобы передать президенту страны Владимиру Зеленскому послание о сбитом в Тегеране украинском самолете. Об этом пишет Islamic Republic News Agency.

По данным издания, послание направил иранский президент Хасан Рухани. В документе содержится информация о сбитом Ираном самолете.

Как рассказал представитель МИД Ирана Аббас Мусави, спецслужбы Ирана готовы сотрудничать с Украиной.

Выполнявший рейс в Киев украинский Boeing потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана 8 января. Погибли все находившиеся на борту 176 человек. Позже иранские военные заявили, что самолет был ошибочно сбит системами противовоздушной обороны страны.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Украина будет настаивать на передаче «черных» ящиков упавшего в Иране самолета

— Тела жертв авиакатастрофы в Иране доставили на Украину

— Установлены личности 148 погибших в авиакатастрофе и Иране