МИД Польши назвал «переписыванием истории» рассекреченные Россией документы

Польское министерство иностранных дел назвало рассекреченные Министерством обороны России документы об освобождении Варшавы «переписыванием истории». С такой позицией выступил заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский, сообщает ТАСС.

По словам замминистра, советские военные не поддерживали участников Варшавского восстания. Он также заявил, что политические изменения в Польше связаны с приходом Красной армии.

Ранее Минобороны России обнародовало документы об освобождении Варшавы от фашистов, рассекреченные к 75-летию событий Второй мировой войны.

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