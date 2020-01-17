МИД Польши назвал «переписыванием истории» рассекреченные Россией документы
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Польское министерство иностранных дел назвало рассекреченные Министерством обороны России документы об освобождении Варшавы «переписыванием истории». С такой позицией выступил заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский, сообщает ТАСС.
По словам замминистра, советские военные не поддерживали участников Варшавского восстания. Он также заявил, что политические изменения в Польше связаны с приходом Красной армии.
Ранее Минобороны России обнародовало документы об освобождении Варшавы от фашистов, рассекреченные к 75-летию событий Второй мировой войны.
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