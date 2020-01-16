Мишустин пообещал представить курс правительства в Госдуме в апреле
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Михаил Мишустин, кандидатуру которого на пост премьера РФ поддержала Госдума, заявил, что намерен представить курс нового правительства в апреле, передает ТАСС.
Мишустин заверил парламентариев, что к апрелю будет готовиться ознакомить их с курсом, который возьмет новое правительство.
«И надеюсь, вы одобрите это», — сказал он.
16 января Депутаты Госдума в ходе голосования одобрили кандидатуру Михаила Мишустина на пост премьер-министра.