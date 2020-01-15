Конгресс США проголосовал за передачу статей по импичменту Трампа в сенат

Палата представителей конгресса США проголосовала за передачу в сенат двух статьей импичмента американского президента Дональда Трампа. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на результаты голосования.

Отмечается, что голосование формально утвердило предложенные спикером палаты Ненси Пелоси кандидатуры семи членов палаты, которые будут представлять обвинения в сенате. Возглавлять команду обвинителей будет глава комитета по разведке палаты представителей Адам Шифф.

В США разгорелся скандал после того, как анонимный информатор заявил о давлении президента США Дональда Трампа на украинского лидера Владимира Зеленского с целью склонить украинские власти к расследованию в отношении Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента Джо Байдена, в обмен на финансовую и военную помощь.

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