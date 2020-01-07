Курц второй раз стал канцлером Австрии

Австрийский президент Александер Ван дер Беллен привел к присяге правительство во главе с канцлером Себастьяном Курцем, передает РИА «Новости».

Перед этим Ван дер Беллен освободил от обязанностей правительство переходного периода во главе Бригитте Бирляйн.

Ранее Австрийская народная партия Курца договорилась о формировании правительственной коалиции с «Зелеными».

Первый австрийский кабмин с Курцем во главе развалился в мае прошлого года из-за скандала вокруг бывшего вице-канцлера Хайнца-Кристина Штрахе.