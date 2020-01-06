Захарова высмеяла слова Мааса об угрозах Трампа Ираку

Официальный представитель МИД России Мария Захарова высказала свое отношения к словам министра иностранных дел ФРГ Хайко Мааса насчет угроз американского лидера Дональда Трампа ввести санкции против Ирака. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Ранее Маас сказал, что слова Трампа о возможных санкциях против Ирака являются «не очень полезными» в случае проявления «враждебности» Багдада в отношении Вашингтона.

«Надо было еще извиниться. На всякий случай. А то Германию некому будет защищать», — высказалась Захарова.

Ситуация в Ираке вновь обострилась после убийства иранского генерала Касема Сулеймани 3 января в районе аэропорта Багдада ракетным ударом американских ВВС по приказу президента США Дональда Трампа. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить за смерть генерала.

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