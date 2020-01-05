Гуайдо снят с поста главы Национальной ассамблеи Венесуэлы
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Депутаты Национальной ассамблеи Венесуэлы избрали нового председателя законодательного органа, сообщает телеканал Vivoplay.
Место оппозиционера Хуана Гуайдо занял сторонник официальной власти Луис Парра.
Действующие руководители ассамблеи, включая Гуайдо, не принимали участия в заседании.
23 января 2019 года во время митинга в Каракасе против президента Венесуэлы Николаса Мадуро лидер оппозиционного парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом страны.
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