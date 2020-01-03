Трамп заявил, что усиление влияния Ирана в Ираке «не закончится ничем хорошим»

Американский лидер Дональд Трамп считает, что усиление влияния Ирана в Ираке «не закончится ничем хорошим». Об этом он написал на своей странице в Twitter.

Данное заявление последовало после ликвидации американской стороной иранского генерала Касема Сулеймани.

Трамп считает, что иракцы не хотят, чтобы Иран доминировал и контролировал Ирак. А Иран в свою очередь в последние 15 лет все больше контролирует Ирак.

Касем Сулеймани был убит 3 января в районе аэропорта Багдада ракетным ударом американских ВВС. Пентагон взял на себя ответственность за убийство. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить за смерть генерала.

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