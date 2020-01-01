Ким Чен Ын озвучил неотложные задачи КНДР

Лидер Корейской Народной Демократической Республики (КНДР) Ким Чен Ын заявил, что главными задачами руководства КНДР является развитие экономики и обеспечение спроса для роста благосостояния граждан. Об этом пишет ТАСС.

По его мнению, немедленно стоит переналадить экономическую базу страны и мобилизовать производственный потенциал. Это необходимо для развития экономики и улучшения жизни людей.

также уточняется, что был принят документ о мерах по развитию экономики республики. Помимо всеобщей мобилизации производственного потенциала, в него также вошел пункт о необходимости «поставить во главу угла науку и технику», развивать сферы образования и здравоохранения, которые являются «достоинством социалистического строя». При этом в документе говорится об охране экологии и о необходимости создать государственную систему для реагирования на стихийные бедствия.

Об этом корейский лидер сказал на пленуме ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК).

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