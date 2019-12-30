Визит Помпео на Украину запланирован в первых числах 2020 года
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Госсекретарь США Майк Помпео запланировал первый в 2020 году визит на Украину. Об этом сообщается на сайте госдепартамента.
Отмечается, что дипломатический визит ожидается в пятницу, 3 января.
В ходе поездки запланированы встречи Помпео с президентом Украины Владимиром Зеленским, главой МИД Вадимом Пристайко и министром обороны Андреем Загороднюком.
Кроме того, ожидаются встречи с представителями общественности и бизнеса для обсуждения реформ.
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