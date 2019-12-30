Путин поздравил Трампа с Новым годом и Рождеством

Президент России Владимир Путин поздравил американского коллегу Дональда Трампа с Новым годом и Рождеством. Об этом сообщается на сайте Кремля.

В поздравлении российский лидер указал на то, что «Россия и США исторически несут особую ответственность за обеспечение глобальной безопасности и стабильности».

Отмечается также, что Москва выступает за нормализацию отношений между странами.

Кроме того, Путин подтвердил приглашение Трампу посетить Москву для участия в торжествах по случаю 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 9 мая 2020 года.

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