НАТО прибрасывает тяжелую военную авиацию в польский Жешув

В польском городе Жешув зафиксирован резкий рост активности военно-транспортной авиации стран НАТО. За последние несколько суток в местный аэропорт прибыло несколько военно-транспортных самолетов — Airbus A400M Atlas из Бельгии, польский Gulfstream G550, два канадских Lockheed CC-130J Hercules и британский Boeing C-17A Globemaster II, сообщает mk.ru.

По информации издания, в Жешув также прилетели два самолета-заправщика Airbus A330-243 MRTT, которые обычно используются для обеспечения стратегических операций и дальних перелетов, что может указывать на размах проводимых логистических мероприятий.

Жешув является главным хабом НАТО для снабжения вооруженных сил Украины (ВСУ) вооружением, боеприпасами и другими военными грузами. По мнению автора материала, резкое увеличение числа рейсов может говорить о наращивании объемов поставок и активизации логистических операций в интересах Украины.

До этого сообщалось, что, кроме польского Жешува, второй центр тылового и технического обеспечения НАТО для поставок оружия и имущества на Украину будет создан в Румынии — его планируют открыть в январе 2026 года.

Ранее в НАТО заявили об истощении запасов оружия для Украины.