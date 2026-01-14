В Ульяновской области пьяный мужчина из ревности забил сожительницу

В Вешкаймском районе Ульяновской области задержан 43-летний ранее судимый мужчина, его подозревают в жестоком избиении сожительницы на почве ревности. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.
Инцидент произошел в одном из домовладений на станции Шарлово. В ходе конфликта, возникшего на почве ревности, подозреваемый нанес своей сожительнице множественные удары руками в область груди и живота. Спасти женщину не удалось.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Фигурант заключен под стражу.
