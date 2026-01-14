Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроГибель детей в роддоме НовокузнецкаПротесты в Иране — 2026
Новости. Общество

В Ульяновской области пьяный мужчина из ревности забил сожительницу

В Ульяновской области мужчину задержали за жестокое избиение сожительницы
Виталий Белоусов/РИА Новости

В Вешкаймском районе Ульяновской области задержан 43-летний ранее судимый мужчина, его подозревают в жестоком избиении сожительницы на почве ревности. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

Инцидент произошел в одном из домовладений на станции Шарлово. В ходе конфликта, возникшего на почве ревности, подозреваемый нанес своей сожительнице множественные удары руками в область груди и живота. Спасти женщину не удалось.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Фигурант заключен под стражу.

До этого в Уссурийске Приморского края 15-летнего подростка заключили под стражу по подозрению в жестоком избиении 42-летнего мужчины, конфликт произошел после совместного распития спиртного в новогоднюю ночь.

Ранее мужчина с топором напал на полицейских при задержании.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27617383_rnd_7",
    "video_id": "record::5220e353-e8b2-44ca-af99-80f9f8752b8f"
}
 
Теперь вы знаете
7 мифов о витаминах, в которые до сих пор верят даже взрослые
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+