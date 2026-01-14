Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроГибель детей в роддоме НовокузнецкаПротесты в Иране — 2026
Новости. Общество

Россиянка-алиментщица пыталась сбежать от пристава через окно

В Новосибирской области алиментщица пыталась сбежать от пристава через окно
Shutterstock

В Новосибирской области должница по алиментам чуть не выпрыгнула с высоты, желая скрыться от пристава. Об этом сообщает ГУФССП России по региону.

Все началось с того, что младший судебный прибыл домой к 42-летней женщине, которой предстояло предстать перед судом по статье 157 УК РФ — неуплата алиментов на детей или нетрудоспособных родителей. Женщина открыла дверь, ознакомилась с переданными ей документами и согласилась следовать за сотрудников, однако попросила немного времени на переодевание.

Пристав ждал ее около пяти минут, а затем услышал подозрительные звуки и решил проверить комнату — он обнаружил, что окно открыто, а алиментщица уже стоит на подоконнике, собираясь скрыться, спрыгнув с высоты. Сотруднику удалось успеть схватить ее за руку и снять с высоты.

В результате женщину все же доставили в суд. Ей назначили наказание в виде десяти месяцев исправительных работ.

Ранее алиментщик спрятался в шкафу, чтобы его не нашли приставы.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27617041_rnd_0",
    "video_id": "record::e6382de0-4b0c-495c-a100-79e777717da4"
}
 
Теперь вы знаете
7 мифов о витаминах, в которые до сих пор верят даже взрослые
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+