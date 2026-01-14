Россиянка-алиментщица пыталась сбежать от пристава через окно

В Новосибирской области должница по алиментам чуть не выпрыгнула с высоты, желая скрыться от пристава. Об этом сообщает ГУФССП России по региону.

Все началось с того, что младший судебный прибыл домой к 42-летней женщине, которой предстояло предстать перед судом по статье 157 УК РФ — неуплата алиментов на детей или нетрудоспособных родителей. Женщина открыла дверь, ознакомилась с переданными ей документами и согласилась следовать за сотрудников, однако попросила немного времени на переодевание.

Пристав ждал ее около пяти минут, а затем услышал подозрительные звуки и решил проверить комнату — он обнаружил, что окно открыто, а алиментщица уже стоит на подоконнике, собираясь скрыться, спрыгнув с высоты. Сотруднику удалось успеть схватить ее за руку и снять с высоты.

В результате женщину все же доставили в суд. Ей назначили наказание в виде десяти месяцев исправительных работ.

Ранее алиментщик спрятался в шкафу, чтобы его не нашли приставы.