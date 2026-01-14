Лидеры Европы готовятся к восстановлению диалога с президентом России Владимиром Путиным. Об этом пишет издание The European Conservative.

«В Европейском союзе сейчас готовится немыслимое <…> Появляются признаки того, что Европа готовится к переговорам с Москвой», — говорится в статье.

По мнению авторов публикации, такой шаг будет означать окончательный отход Европы от безуспешной стратегии по конфронтации с Россией.

До этого политолог Алекс Крайнер выразил мнение, что западным политикам придется изменить свой политический курс в отношении России из-за давления общественного мнения. По словам эксперта, люди перестали верить лидерам своих стран об угрозе, которая якобы исходит от РФ, и не согласны «терять своих детей» для якобы сдерживания российских войск.

В прошлом году Владимир Путин заявил, что лидеры европейских стран могут возобновить сотрудничество с РФ, если захотят. Глава государства отметил, что в какой-то момент они сами захотели нанести России «поражение стратегического характера на поле боя» и прекратили контакты.

Ранее президент Финляндии намекнул на непубличные контакты Европы с Россией.