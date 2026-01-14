Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроГибель детей в роддоме НовокузнецкаПротесты в Иране — 2026
Новости политики

«Готовится немыслимое»: в Европе сделали заявление о планах в отношении России

European Conservative: лидеры Европы готовятся к переговорам с Путиным
Francois Mori/AP

Лидеры Европы готовятся к восстановлению диалога с президентом России Владимиром Путиным. Об этом пишет издание The European Conservative.

«В Европейском союзе сейчас готовится немыслимое <…> Появляются признаки того, что Европа готовится к переговорам с Москвой», — говорится в статье.

По мнению авторов публикации, такой шаг будет означать окончательный отход Европы от безуспешной стратегии по конфронтации с Россией.

До этого политолог Алекс Крайнер выразил мнение, что западным политикам придется изменить свой политический курс в отношении России из-за давления общественного мнения. По словам эксперта, люди перестали верить лидерам своих стран об угрозе, которая якобы исходит от РФ, и не согласны «терять своих детей» для якобы сдерживания российских войск.

В прошлом году Владимир Путин заявил, что лидеры европейских стран могут возобновить сотрудничество с РФ, если захотят. Глава государства отметил, что в какой-то момент они сами захотели нанести России «поражение стратегического характера на поле боя» и прекратили контакты.

Ранее президент Финляндии намекнул на непубличные контакты Европы с Россией.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27617125_rnd_2",
    "video_id": "record::ce8f6761-f17e-44a6-a930-dfde7f99c209"
}
 
Теперь вы знаете
7 мифов о витаминах, в которые до сих пор верят даже взрослые
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+