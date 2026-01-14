В испанском МИД оценили план «коалиции желающих» по Украине

Альбарес: в плане ЕС по Украине нет ничего конкретного

В плане «коалиции желающих» по урегулированию украинского кризиса пока нет какой-либо конкретики. Об этом заявил в интервью испанской газете El Pais министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес.

«Сейчас «коалиция желающих» находится в процессе разработки проекта, который мог бы стать будущим планом по урегулированию. Пока ничего конкретного нет... Трудно дать определение тому, что на данный момент сводится только к идеям», — заявил Альбарес.

Министр также добавил, что Испания должна сидеть за столом с теми, «кто будет определять будущее».

6 января 2026 года в Париже состоялся саммит «коалиции желающих» по Украине. На ней была подписана декларация о развертывании в стране так называемых «многонациональных сил» после завершения конфликта. Газета The Times указывала, что стороны договорились направить на Украину до 15 тысяч солдат.

Кроме того, на встрече были приняты гарантии безопасности для Украины, однако конкретные обязательства стран-союзников Киева пока не согласованы.

Ранее во Франции и Британии назвали условие отправки солдат на Украину.