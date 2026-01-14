Стало известно об ударе ВКС России по позициям ВСУ в российском приграничье

Авиация Воздушно-космических сил (ВКС) России ударила по позициям украинских войск у границы Курской области. О боях стало известно из публикации связанного с группировкой войск «Север» Telegram-канала «Северный ветер».

Авторы уточнили, что удар с воздуха был нанесен по военным объектам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Искрисковщина в Сумской области — это село вплотную прилегает к границе Российской Федерации. При этом они отметили, что в целом ситуация на Теткинском и Глушковском направлениях боевых действий остается без изменений.

По данным издания, в Сумской области украинская армия среди прочего потеряла одну станцию радиоэлектронной борьбы, командно-штурмовую машину производства США, восемь внедорожников и три склада материальных средств. Сколько техники удалось уничтожить российским военнослужащим именно близ Курской области, не уточняется.

12 января губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил, что беспилотный летательный аппарат ВСУ нанес удар по энергетическому объекту в Хомутовском районе региона.

Ранее в Курской области после атаки БПЛА произошел пожар.