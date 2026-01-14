Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроГибель детей в роддоме НовокузнецкаПротесты в Иране — 2026

Стало известно об ударе ВКС России по позициям ВСУ в российском приграничье

Авиация ВКС России нанесла удар по позициям ВСУ у границ Курской области
Stringer/dpa/Global Look Press

Авиация Воздушно-космических сил (ВКС) России ударила по позициям украинских войск у границы Курской области. О боях стало известно из публикации связанного с группировкой войск «Север» Telegram-канала «Северный ветер».

Авторы уточнили, что удар с воздуха был нанесен по военным объектам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Искрисковщина в Сумской области — это село вплотную прилегает к границе Российской Федерации. При этом они отметили, что в целом ситуация на Теткинском и Глушковском направлениях боевых действий остается без изменений.

По данным издания, в Сумской области украинская армия среди прочего потеряла одну станцию радиоэлектронной борьбы, командно-штурмовую машину производства США, восемь внедорожников и три склада материальных средств. Сколько техники удалось уничтожить российским военнослужащим именно близ Курской области, не уточняется.

12 января губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил, что беспилотный летательный аппарат ВСУ нанес удар по энергетическому объекту в Хомутовском районе региона.

Ранее в Курской области после атаки БПЛА произошел пожар.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27617389_rnd_8",
    "video_id": "record::0d825602-a702-4842-b8c2-b9a50132c441"
}
 
Теперь вы знаете
7 мифов о витаминах, в которые до сих пор верят даже взрослые
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+