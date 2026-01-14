Размер шрифта
Юрист раскрыл, кто получит наследство Игоря Золотовицкого

Юрист Кудряшов рассказал, что наследство Золотовицкого получат жена и сыновья
Илья Питалев/РИА «Новости»

Юрист Александр Кудряшов рассказал «Газете.Ru», что наследниками Игоря Золотовицкого являются жена Вера Харыбина и сыновья Алексей и Александр.

По словам адвоката, если при жизни актер не составил завещание, то все имущество должно перейти наследникам первой очереди. Он уточнил, что распределение происходит в равных долях.

«Порядок наследования имущества Игоря Золотовицкого будет зависеть от того, оставлено ли завещание и какой режим имущества был у супругов (что оформлено лично, а что является совместно нажитым). Если завещания нет, то в общем случае наследниками первой очереди являются супруга и дети, и наследственная масса обычно распределяется между ними в равных долях — после выделения супружеской доли, которая в наследство не входит. Конкретные доли и состав имущества определяются по документам в рамках наследственного дела у нотариуса», — поделился адвокат Александр Кудряшов.

Согласно данным декларации, поданной Золотовицким в 2021 году, он владел имуществом общей площадью 792 квадратных метров, а также двумя транспортными средствами. Доход режиссера на тот момент составлял 6,3 млн рублей.

Игоря Золотовицкого не стало 14 января в больнице. Предположительно, причиной стал рак желудка.

Ранее юрист рассказал, кто получит наследство Веры Алентовой.

