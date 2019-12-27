В Сербии парламентарии устроили потасовку из-за событий в Черногории

В зале заседаний парламента Сербии двое оппозиционных депутатов из партии «Двери» в пятницу, 27 декабря, спровоцировали потасовку. Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным агентства, оппозиционеры Бошко Обрадович и Иван Костич выразили недовольство действиями властей Сербии, которые, по их мнению, недостаточно реагируют на принятие спорного закона о свободе вероисповедания в соседней Черногории, а также на аресты протестующих.

Уточняется, что народные избранники продемонстрировали присутствующим и на камеры трансляции соответствующие транспаранты. После чего были атакованы лидером парламентской фракции правящей Сербской прогрессивной партии Александром Мартиновичем и его соратниками.

Отмечается, что в гуще событий оказался и министр обороны Сербии Александр Вулин. Спикер парламента Майя Гойкович прервала заседание и призвала коллег не реагировать на данную «провокацию». После этого оппозиционеров вывели из зала.

Власти Черногории в ночь на 27 декабря большинством голосов правящей коалиции утвердила закон «О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин». Протесты возникли на севере страны, в городах Никшич и Будва. Задержаны десятки человек.

В Сербской православной церкви (СПЦ) опасаются, что после принятия закона о вероисповедании начнется изъятие сербской церковной собственности и передача ее непризнанной в православном мире Черногорской «автокефальной» церкви. Протестующие же призывают подписать договор с СПЦ, отказаться от изъятия ее имущества и вернуть или компенсировать изъятое прежде.

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