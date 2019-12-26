В ООН обеспокоены задержками в выдаче виз США представителям РФ

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выразил беспокойство задержками в выдаче американских виз представителям России и других стран, состоящих в организации. Об этом сообщает РИА «Новости».

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что представители Минобороны страны, назначенные решением генсека ООН в военные подразделения секретариата организации, вынуждены месяцами ждать выдачи визы Соединенных Штатов, срок рассмотрения которых порой превышает один год. При этом Захарова отметила, что невыдача американских виз происходит при попустительстве со стороны Гутерреша.

Официальный представитель Гутерреша Стефан Дюжаррик сообщил, что генсек и юрисконсульт ООН в течение многих месяцев неоднократно выражали свою обеспокоенность и обозначали правовую позицию организации высокопоставленным представителям страны пребывания.

Дюжаррик отметил, что этот вопрос был рассмотрен Комитетом по сношениям со страной пребывания в своем последнем докладе. Он добавил, что Гутерреш и его команда продолжат внимательно следить за этим вопросом.

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