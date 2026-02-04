Путин и Си Цзиньпин проведут встречу в формате видеосвязи

ЦТК: Путин и Си Цзиньпин сегодня проведут разговор по видеосвязи

Президент России Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин сегодня,4 февраля, созвонятся по видеосвязи. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.

Журналисты не уточняют, что именно будет обсуждаться в ходе разговора двух лидеров.

19 декабря в ходе прямой линии Путин заявил, что оценивает председателя КНР Си Цзиньпина «как отличного друга» и «союзника» России. Российский лидер отметил, что это является «главной основой развития российско-китайских отношений».

Он добавил, что отношения Москвы и Пекина «последовательно развиваются» и продолжат развиваться как в ближайшем, так и в отдаленном будущем.

Си Цзиньпин ранее заявлял, что Китай надеется на достижение мирного соглашения по Украине, которое будет приемлемым для всех сторон. Глава КНР подчеркнул, что Пекин продолжит играть конструктивную роль в политическом урегулировании кризиса. Си также отметил, что Китай решительно выступает против любого перекладывания вины за конфликт и очернения.

Ранее Шойгу рассказал о диалоге Путина и Си Цзиньпина.