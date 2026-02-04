Размер шрифта
Украинская делегация во главе с Умеровым прибыла на переговоры с РФ и США

«Страна.ua»: украинская делегация прибыла на переговоры в Абу-Даби

Украинская переговорная группа прибыла в Абу-Даби на переговоры с Россией и США по урегулированию конфликта. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua» в Telegram-канале.

На опубликованных в сети кадрах можно увидеть главу украинской делегации, секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустема Умерова. Рядом с ним стоят люди в военной форме.

4 и 5 февраля в Абу-Даби пройдет второй раунд трехсторонних переговоров между Россией, США и Украиной. Основной темой станет урегулирование украинского конфликта. Первый раунд состоялся в Абу-Даби 23 и 24 января.

Накануне пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт назвала участников переговоров в Абу-Даби 4 февраля со стороны США. По ее словам, американскую сторону на встрече с РФ и Украиной будут представлять спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и зять главы Белого дома, предприниматель Джаред Кушнер. Левитт также добавила, что предыдущая встреча, которая прошла в Абу-Даби в трехстороннем формате, «была исторической по своей природе».

Ранее Зеленский заявил о корректировке работы украинских переговорщиков после обстрела ВС РФ.
 
