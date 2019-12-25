Путин отправил в отставку ряд руководителей ведомств, СК и ФСИН
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Российский президент Владимир Путин подписал указ, который освобождает от должностей ряд руководителей из МЧС, министерства внутренних дел, Следственного комитета и Федеральной службы исполнения наказаний. Об этом говорится на портале правовой информации.
В документе указывается, что Путин освободил от должности замначальников ГУ МВД по Краснодарскому краю, Свердловской области, Воронежской области. Также были уволены начальник Управления кадров ФСИН Александр Пирогов, замглавы ГУ криминалистики СК России Сергей Рябов, прокурор Омской области Анастас Спиридонов.
Документ датирован 25 декабря.
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