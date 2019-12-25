Медведев пожелал Путину на Новый год «немножко отдохнуть»

Премьер-министр России Дмитрий Медведев пожелал президенту РФ Владимиру Путину по возможности «немножко отдохнуть» на Новый год, сообщает РИА «Новости».

Российский президент по традиции приехал в Белый дом на встречу с членами кабмина.

Медведев поблагодарил Путина за внимание к деятельности правительства и пожелал ему хорошего Нового года и немножко отдохнуть, «если это получится».

«Ну и от имени правительства хотел бы вас пригласить попить чайку сейчас», — заявил Медведев.

Путин в конце года проводит встречу с членами кабмина и подводит итоги работы за год.

В прошлом году после встречи Путина с кабмином Медведев также пригласил Путина на чашку чая.

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