Франция захотела присоединиться к «спецтрибуналу» против России

Сибига: Франция присоединится к соглашению о «спецтрибунале» против России

Франция подтвердила готовность присоединиться к «расширенному частичному соглашению», которое позволит запустить работу так называемого «спецтрибунала» против России. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига на своей странице в соцсети Х.

«Благодарен Франции за официальное подтверждение намерения присоединиться к расширенному частичному соглашению относительно руководящего комитета специального трибунала», — написал Сибига.

По его словам, соглашение планируется вынести на голосование в Совете Европы в мае, и уже 18 государств-членов Совета Европы присоединились к инициативе.

До этого генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе заявил, что работа так называемого «спецтрибунала» против России зависит от воли других государств.

В конце января Берсе заявил, что Украина продолжит добиваться проведения «спецтрибунала» для президента России Владимира Путина и других представителей руководства РФ. По его словам, Совет Европы не отступится от идеи по созданию «спецтрибунала» по вопросам «агрессии против Украины», поскольку «кроме финансовых ресурсов очень важно построить систему привлечения к ответственности виновных».

В связи с этим пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что Москва не собирается реагировать на желание некоторых стран Европейского союза учредить против России «трибунал».

Ранее на Украине рассказали, какие страны собрались «судить» Россию.