Франция захотела присоединиться к «спецтрибуналу» против России

Сибига: Франция присоединится к соглашению о «спецтрибунале» против России
Франция подтвердила готовность присоединиться к «расширенному частичному соглашению», которое позволит запустить работу так называемого «спецтрибунала» против России. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига на своей странице в соцсети Х.

«Благодарен Франции за официальное подтверждение намерения присоединиться к расширенному частичному соглашению относительно руководящего комитета специального трибунала», — написал Сибига.

По его словам, соглашение планируется вынести на голосование в Совете Европы в мае, и уже 18 государств-членов Совета Европы присоединились к инициативе.

До этого генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе заявил, что работа так называемого «спецтрибунала» против России зависит от воли других государств.

В конце января Берсе заявил, что Украина продолжит добиваться проведения «спецтрибунала» для президента России Владимира Путина и других представителей руководства РФ. По его словам, Совет Европы не отступится от идеи по созданию «спецтрибунала» по вопросам «агрессии против Украины», поскольку «кроме финансовых ресурсов очень важно построить систему привлечения к ответственности виновных».

В связи с этим пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что Москва не собирается реагировать на желание некоторых стран Европейского союза учредить против России «трибунал».

Ранее на Украине рассказали, какие страны собрались «судить» Россию.

 
Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!