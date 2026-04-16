На территории Финляндии НАТО отрабатывает провокационные сценарии вооруженного конфликта с Россией. Об этом в беседе с ТАСС заявил посол РФ в Финляндии Павел Кузнецов.

«Набирает обороты масштаб и количество военных учений на территории Финляндии с участием крупных формирований стран НАТО», — отметил дипломат.

В марте генсек НАТО Марк Рютте в докладе за 2025 год заявил, что Россия остается «самой значительной» угрозой» для НАТО и евроатлантического региона. Позднее подчеркнув, что и после завершения конфликта на Украине ситуация не изменится.

Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в свою очередь отметил, что вооруженный конфликт в Иране показал отсутствие шансов у НАТО в войне против России или Китая. Он полагает, что война РФ и альянса — «это решенное дело». Профессор подчеркнул, что в конфликте Россия сначала уничтожит крупные базы в Европе с помощью ракет «Орешник», а затем одна из подводных лодок проекта «Ясень» «всплывет у побережья США», благодаря чему Москва поставит НАТО «шах и мат».

