В Москве впервые вручили организованную ЭИСИ премию «Лучшие региональные практики»

В Москве состоялась церемония вручения первой премии «Лучшие региональные практики», которую организовал Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ).

Церемония награждения прошла 24 декабря. В ней приняли участие высшие должностные лица регионов, представители Правительства РФ, Администрации президента, руководители институтов развития и общественные деятели.

Всего в конкурсе было десять номинаций, на победу в которых претендовали 700 проектов. Среди победителей — Сахалинская, Ленинградская, Ярославская, Мурманская, Московская, Оренбургская, Челябинская области, республика Башкортостан, Москва и Санкт-Петербург.

«В этом году в конкурсе приняли участие 700 проектов, но победителями стали только 30 из них. Большинство номинаций находятся в плоскости социальной политики, поэтому этот конкурс особенно важен», — сказала на брифинге для журналистов директор Департамента региональных программ ЭИСИ Дарья Кислицына.

Одной из победительниц стала Сахалинская область, которая лидировала в номинации «Регион возможностей» в конкурсе «Лучшие региональные практики», организованном Экспертным институтом социальных исследований (ЭИСИ). Эта номинация посвящена практикам отдаленных регионов.

Проект заключается в повышении транспортной доступности региона за счет введения единого транспортного тарифа на внутренних рейсах. Стоимость перелетов внутри Сахалинской области будет одинакова для всех граждан, независимо от места их регистрации.

Стоимость билета в одну сторону не будет превышать 17 тыс. рублей. Нововведение уже вступило в силу по поручению губернатора Сахалинской области.

«За год мы разблокировали регион в плане транспортной доступности», — констатировал Лимаренко на брифинге для журналистов.

А, например, Челябинская область победила в номинации «Открытый диалог» в конкурсе «Лучшие региональные практики», организованном Экспертным институтом социальных исследований (ЭИСИ). В номинации соревновались проекты, претендовавшие на звание лучшей коммуникативной практики.

Проект главы региона Алексея Текслера получил в сети название #РазворотТекслера. В рамках ознакомительных поездок по области губернатор заезжает в непредусмотренные программой места.

На брифинге для журналистов он рассказал, что узнавал о проблемах там из СМИ и соцсетей, общался с журналистами и простыми жителями, знакомыми с ситуацией.

О такой практике глава региона рассказывает в Instagram под хештегом #РазворотТекслера.