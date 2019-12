Нового посла США в России Салливана привели к присяге

Госсекретарь США Майк Помпео сообщил в Twitter, что привел к присяге нового посла в РФ Джона Салливана.

«Я уверен, что Джон (Салливан) будет эффективную работу по укреплению сотрудничества и выстраиванию конструктивных отношений с Россией», — написал Помпео.

До этого сенат США 12 декабря одобрил кандидатуру замгоссекретаря Джона Салливана на пост посла США в России.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В МИД РФ рассказали, чего ожидают от работы Салливана

Honored to swear in John Sullivan as the new U.S. Ambassador to #Russia today. I'm confident John will effectively lead the effort to strengthen cooperation and build a constructive relationship with Russia. pic.twitter.com/c8oFfwRDMx