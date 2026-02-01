Макрон попался на тайной переписке с Эпштейном

Президент Франции Эммануэль Макрон вел тайную переписку с американским финансистом Джеффри Эпштейном через его соратника, бизнесмена ОАЭ Султана бен Сулайема. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на документы, опубликованные минюстом США.

Как стало известно, Макрон начал взаимодействовать с Эпштейном, обвиненным в преступлениях против несовершеннолетних, в 2016 году, когда занимал пост министра экономики, промышленности и цифровых дел Франции. Письма, датированные 2018 годом, указывают на то, что Макрон продолжал общение с Эпштейном, будучи президентом. Согласно документам, он обращался к финансисту за помощью по разработке политики для Франции и Европы. Кроме того, Эпштейн помогал установить контакты между бизнесменами США и администрацией Макрона вне официальных каналов связи.

Более 3 млн страниц материалов по делу Эпштейна обнародовало министерство юстиций США. Пакет включает более двух тысяч видео и 180 тысяч изображений, в том числе «большие объемы коммерческой порнографии», которая была обнаружена на устройствах финансиста.

Эпштейна обвинили в том, что с 2002 по 2005 год он привозил в свой дом в Нью-Йорке, а также на частный остров десятки несовершеннолетних девушек. По данным следствия, самой младшей из них было 14 лет. В августе 2019 года финансиста нашли в бессознательном состоянии в тюремной камере, спасти его не удалось.

Ранее сообщалось, что в файлах Эпштейна Трамп упоминается 3 тысячи раз, в том числе и в деле об изнасиловании девочки.