«Непростая ситуация»: Роднина о положении российских фигуристов на Олимпиаде

Российские фигуристы Петр Гуменник и Аделия Петросян окажутся в невыгодной ситуации на зимних Олимпийских играх — 2026. Об этом заявила трехкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Ирина Роднина в комментарии РИА Новости.

«Я не знаю, на что могут рассчитывать на Олимпийских играх Аделия Петросян и Петр Гуменник. Да и как мы можем их обременять какими-то нашими ожиданиями? У них непростая ситуация, так как без рейтинга они начинают короткую программу вообще первыми», — отметила она.

Гуменник и Петросян в сентябре 2025 года на квалификационном турнире к зимним Олимпийским играм — 2026 завоевали золото и гарантировали себе путевку на Олимпиаду.

Международный союз конькобежцев (ISU) в мае 2025 года одобрил нейтральные статусы для четверых фигуристов-одиночников (основа и запас): для Петра Гуменника, Владислава Дикиджи, Аделии Петросян и Алины Горбачевой. При этом ISU не допустил до участия в отборочном турнире зимних Олимпийских игр российские танцевальные дуэты и спортивные пары. Основными кандидатами от России назывались чемпионы страны Александра Степанова / Иван Букин (танцы) и Анастасия Мишина / Александр Галлямов (парное катание).

