Верховный лидер Ирана заявил, что в случае войны с США, масштаб конфликта будет региональным

Хаменеи: если США развяжут войну, в этот раз она примет региональный масштаб

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что, если США развяжут войну, в этот раз она примет региональный масштаб. Об этом пишет агентство Tasnim.

«США должны знать, что, если они развяжут войну, в этот раз война примет региональный масштаб», — сказал Хаменеи.

28 января замглавы МИД исламской республики по международным вопросам Казем Гариб-Абади заявил, что участие Ирана в переговорах с США не заставит Тегеран снизить уровень готовности к потенциальной войне.

Иранский дипломат напомнил, что летом 2025 года Штаты атаковали Иран именно в период переговоров между странами. Гариб-Абади предупредил Вашингтон, что оказание давления стягиванием сил в регион не приведет к ожидаемому результату.

Президент США Дональд Трамп 22 января заявил, что у американских военно-морских сил много кораблей, идущих в направлении Ирана «на всякий случай». Он подчеркнул, что в сторону направляются крупные силы, но добавил, что «предпочел, чтобы ничего в итоге не произошло».

Ранее политолог спрогнозировал полноценный военный конфликт США и Ирана в 2026 году.