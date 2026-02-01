Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеГибель пациентов в интернате КузбассаВирус Нипах
Политика

Верховный лидер Ирана заявил, что в случае войны с США, масштаб конфликта будет региональным

Хаменеи: если США развяжут войну, в этот раз она примет региональный масштаб
Office of the Iranian Supreme Leader/WANA/Reuters

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что, если США развяжут войну, в этот раз она примет региональный масштаб. Об этом пишет агентство Tasnim.

«США должны знать, что, если они развяжут войну, в этот раз война примет региональный масштаб», — сказал Хаменеи.

28 января замглавы МИД исламской республики по международным вопросам Казем Гариб-Абади заявил, что участие Ирана в переговорах с США не заставит Тегеран снизить уровень готовности к потенциальной войне.

Иранский дипломат напомнил, что летом 2025 года Штаты атаковали Иран именно в период переговоров между странами. Гариб-Абади предупредил Вашингтон, что оказание давления стягиванием сил в регион не приведет к ожидаемому результату.

Президент США Дональд Трамп 22 января заявил, что у американских военно-морских сил много кораблей, идущих в направлении Ирана «на всякий случай». Он подчеркнул, что в сторону направляются крупные силы, но добавил, что «предпочел, чтобы ничего в итоге не произошло».

Ранее политолог спрогнозировал полноценный военный конфликт США и Ирана в 2026 году.
 
Теперь вы знаете
«Как можно здесь жить?» Риэлтор раскрыла 9 худших локаций для покупки квартиры
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!