Общество

Онищенко рассказал о рисках оспы обезьян для России

Онищенко: оспу обезьян взяли на контроль в прошлом веке
Нина Зотина/РИА Новости

В России оспу обезьян взяли на контроль в прошлом веке, в России есть все необходимое для диагностики этой болезни. Об этом заявил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко в беседе с РИА Новости.

«Ничего страшного в этом нет. Оспа обезьян, мы ее, когда ликвидировали натуральную оспу, сразу взяли на контроль. Это был 1980 год, я говорю мы, потому что я уже в этом участвовал… Диагностика у нас есть на эту болезнь», — сказал он.

Онищенко также рассказал, что в случае подтверждения диагноза, гражданина изолируют и вылечат. Борт, в котором летел зараженный, возьмут на контроль.

Накануне в Домодедовской больнице сообщили о госпитализации пациента с предварительным диагнозом «оспа обезьян». В медучреждении добавили, что проводят необходимые изоляционные мероприятия вместе с Роспотребнадзором.

До этого стало известно, что в Одинцовском районе Подмосковья двух человек госпитализировали с подозрением на оспу обезьян. В больницу обратился мужчина с высыпаниями на лице. Он болеет около пяти дней, температура поднималась до 39°C. Вместе с первым заболевшим медики госпитализировали его сопровождающего. Мужчины находятся в состоянии средней степени тяжести.

Ранее около 200 пассажиров заразились «загадочной болезнью» во время круиза.
 
