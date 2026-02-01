«Не перестает расширять границы» жена Джоковича поддержала его перед финалом AO

Елена Джокович, супруга сербского теннисиста Новака Джоковича, накануне его матча с испанцем Карлосом Алькарасом в финале Открытого чемпионата Австралии — 2026 (Australian Open) опубликовала в своих социальных сетях трогательный пост в поддержку мужа.

«Этот мужчина значит для меня намного больше… Он подарил мне любовь, страсть, радость и чувство, что делишь жизнь с кем-то, кто никогда не перестает расширять свои границы. Эта ночь явно будет бессонной. Завтра он вновь сыграет в финале», — написала она.

Матч между Джоковичем и Алькарасом состоится 1 февраля, ориентировочное время начала — 11:40 по московскому времени. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

Джокович — семикратный победитель Итогового турнира ATP, победитель 102 турниров АТР (из них 101 в одиночном разряде). Он — рекордсмен по количеству титулов на турнирах Большого шлема в одиночном разряде среди мужчин и женщин (наряду с Маргарет Корт) — 24. Джокович — рекордсмен по количеству недель на первой строчке профессиональных рейтингов в одиночном разряде среди мужчин и женщин (428).

