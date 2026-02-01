Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеГибель пациентов в интернате КузбассаВирус Нипах
Спорт

«Не перестает расширять границы» жена Джоковича поддержала его перед финалом AO

Супруга Джоковича Елена поддержала теннисиста перед финалом Australian Open
Global Look Press

Елена Джокович, супруга сербского теннисиста Новака Джоковича, накануне его матча с испанцем Карлосом Алькарасом в финале Открытого чемпионата Австралии — 2026 (Australian Open) опубликовала в своих социальных сетях трогательный пост в поддержку мужа.

«Этот мужчина значит для меня намного больше… Он подарил мне любовь, страсть, радость и чувство, что делишь жизнь с кем-то, кто никогда не перестает расширять свои границы. Эта ночь явно будет бессонной. Завтра он вновь сыграет в финале», — написала она.

Матч между Джоковичем и Алькарасом состоится 1 февраля, ориентировочное время начала — 11:40 по московскому времени. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

Джокович — семикратный победитель Итогового турнира ATP, победитель 102 турниров АТР (из них 101 в одиночном разряде). Он — рекордсмен по количеству титулов на турнирах Большого шлема в одиночном разряде среди мужчин и женщин (наряду с Маргарет Корт) — 24. Джокович — рекордсмен по количеству недель на первой строчке профессиональных рейтингов в одиночном разряде среди мужчин и женщин (428).

Ранее чемпион Australian Open назвал фаворита в финале Алькараса с Джоковичем.
 
Теперь вы знаете
«Как можно здесь жить?» Риэлтор раскрыла 9 худших локаций для покупки квартиры
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!