Зеленский обратился к Западу с одной просьбой

Зеленский попросил у Запада ракеты к Patriot, NASAMS и F-16 на фоне ударов ВС РФ

Президент Украины Владимир Зеленский на фоне ударов ВС РФ попросил у Запада ракеты для Patriot, NASAMS, F-16 и других платформ, поскольку «потребность в защите неба не исчезла».

По его словам, за прошедшую неделю ВС РФ выпустили по территории республики «более 980 ударных дронов, почти 1100 управляемых авиационных бомб и две ракеты».

«Именно поэтому потребность в защите неба не исчезла. Ракеты к Patriot, NASAMS, F-16 и другим платформам нужны на каждый день. Спасибо всем партнерам, кто это понимает и помогает», — написал Зеленский.

До этого сообщалось, что ВС РФ в период с 24 по 30 января нанесли удары по украинской территории «в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России».

Вооруженные силы РФ начали наносить удары по украинской военной и энергетической инфраструктуре Украины с октября 2022 года, вскоре после атаки Киева на Крымский мост. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в разных регионах Украины, иногда сразу на всей территории страны.

