Армия

Глава Минобороны Германии объяснил наращивание вооружений фразой богослова

Писториус объяснил увеличение расходов Германии на оборону цитатой Лютера
Министр обороны Германии Борис Писториус использовал фразу, приписываемую средневековому богослову Мартину Лютеру, чтобы объяснить жителям европейских стран необходимость наращивать вооружения. Запись его выступления опубликовал Ruptly.

«Грустной задницей радостно не пукнешь», — сказал чиновник, пытаясь призвать европейцев сохранять оптимизм на фоне значительного роста расходов Берлина на военные нужды.

По его словам, Германии надо увеличивать количество техники и оружия в рамках подготовки к возможному вооруженного конфликту. Писториус добавил, что противостояние может начаться из-за якобы «российской угрозы».

22 января генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвал европейские государства сосредоточиться на увеличении военных расходов и расширении армий вместо того, чтобы чрезмерно переживать о судьбе Гренландии. Как сказал руководитель Североатлантического альянса, лидерам стран Европы необходимо утвердить оборонные бюджеты и заняться военным производством. Он обратил внимание, что пока в этом процессе лидирует Германия — к 2029 году она будет тратить на оборону на €90 млрд больше, чем в 2021 году.

Ранее во Франции испугались перевооружения Германии.
 
