Министр обороны Германии Борис Писториус использовал фразу, приписываемую средневековому богослову Мартину Лютеру, чтобы объяснить жителям европейских стран необходимость наращивать вооружения. Запись его выступления опубликовал Ruptly.

«Грустной задницей радостно не пукнешь», — сказал чиновник, пытаясь призвать европейцев сохранять оптимизм на фоне значительного роста расходов Берлина на военные нужды.

По его словам, Германии надо увеличивать количество техники и оружия в рамках подготовки к возможному вооруженного конфликту. Писториус добавил, что противостояние может начаться из-за якобы «российской угрозы».

22 января генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвал европейские государства сосредоточиться на увеличении военных расходов и расширении армий вместо того, чтобы чрезмерно переживать о судьбе Гренландии. Как сказал руководитель Североатлантического альянса, лидерам стран Европы необходимо утвердить оборонные бюджеты и заняться военным производством. Он обратил внимание, что пока в этом процессе лидирует Германия — к 2029 году она будет тратить на оборону на €90 млрд больше, чем в 2021 году.

Ранее во Франции испугались перевооружения Германии.