Трамп ушел от ответа на вопрос об окончательном решении по Ирану

Трамп не ответил, принял ли он окончательное решение по Ирану

Президент США Дональд Трамп отказался ответить, какие действия его администрация планирует предпринять в отношении Ирана и принял ли он окончательное решение. Трансляцию общения политика с журналистами на борту своего самолета во время полета во Флориду вел Белый дом на YouTube-канале.

«Определенно не могу вам этого сказать, но у нас, как вы знаете, есть очень большие, мощные корабли, которые идут в том направлении. Не могу вам этого рассказать», — сказал американский лидер.

До этого Трамп заявил, что надеется на согласие Ирана по выработке приемлемой для Вашингтона договоренности.

Кроме того, по словам американского главы, в настоящее время Иран ведет серьезные переговоры с Соединенными Штатами Америки.

31 января президент США заявил о стремлении Вашингтона возобновить диалог с Тегераном для достижения конкретных результатов. Глава Белого дома отметил возможность нового соглашения с Ираном, добавив, что в противном случае США будут действовать в зависимости от обстоятельств.

Ранее в Иране высказались о готовности к войне с США.