Политика

Трамп ушел от ответа на вопрос об окончательном решении по Ирану

Трамп не ответил, принял ли он окончательное решение по Ирану
Kevin Lamarque/Reuters

Президент США Дональд Трамп отказался ответить, какие действия его администрация планирует предпринять в отношении Ирана и принял ли он окончательное решение. Трансляцию общения политика с журналистами на борту своего самолета во время полета во Флориду вел Белый дом на YouTube-канале.

«Определенно не могу вам этого сказать, но у нас, как вы знаете, есть очень большие, мощные корабли, которые идут в том направлении. Не могу вам этого рассказать», — сказал американский лидер.

До этого Трамп заявил, что надеется на согласие Ирана по выработке приемлемой для Вашингтона договоренности.

Кроме того, по словам американского главы, в настоящее время Иран ведет серьезные переговоры с Соединенными Штатами Америки.

31 января президент США заявил о стремлении Вашингтона возобновить диалог с Тегераном для достижения конкретных результатов. Глава Белого дома отметил возможность нового соглашения с Ираном, добавив, что в противном случае США будут действовать в зависимости от обстоятельств.

Ранее в Иране высказались о готовности к войне с США.
 
