Названо число домов в Киеве, остающихся без теплоснабжения

Кличко: 1000 домов в Киеве остаются без отопления после технологического сбоя

Отопление по-прежнему отсутствует в 1000 домов в Киеве. Об этом в своем Telegram-канале написал мэр украинской столицы Виталий Кличко.

По его словам, ночью теплоснабжение восстановили в более чем 1500 многоэтажных домов, в которых батареи перестали работать после технологического сбоя в энергетической системе Украины.

«Сейчас без теплоснабжения остаются 1000 домов», — подчеркнул глава города.

31 января министр энергетики Украины Денис Шмыгаль заявил, что страна осталась без электроснабжения. Причиной послужил технологический сбой с одновременным отключением линии 750 кВ между центральной и западной частями Украины, а также линии 400 кВ между энергосистемами Румынии и Молдавии.

На этом фоне большинство украинских регионов столкнулись с масштабным отключением света. В Киеве и Харькове была полностью остановлена работа метрополитенов. В пресс-службе компании «Укрэнерго» рассказали, что дефицит мощности в энергосистеме остается на крайне высоком уровне. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

