Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеГибель пациентов в интернате КузбассаВирус Нипах
Общество

Названо число домов в Киеве, остающихся без теплоснабжения

Кличко: 1000 домов в Киеве остаются без отопления после технологического сбоя
MaxxjaNe/Shutterstock/FOTODOM

Отопление по-прежнему отсутствует в 1000 домов в Киеве. Об этом в своем Telegram-канале написал мэр украинской столицы Виталий Кличко.

По его словам, ночью теплоснабжение восстановили в более чем 1500 многоэтажных домов, в которых батареи перестали работать после технологического сбоя в энергетической системе Украины.

«Сейчас без теплоснабжения остаются 1000 домов», — подчеркнул глава города.

31 января министр энергетики Украины Денис Шмыгаль заявил, что страна осталась без электроснабжения. Причиной послужил технологический сбой с одновременным отключением линии 750 кВ между центральной и западной частями Украины, а также линии 400 кВ между энергосистемами Румынии и Молдавии.

На этом фоне большинство украинских регионов столкнулись с масштабным отключением света. В Киеве и Харькове была полностью остановлена работа метрополитенов. В пресс-службе компании «Укрэнерго» рассказали, что дефицит мощности в энергосистеме остается на крайне высоком уровне. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее украинский депутат допустил принудительную эвакуацию жителей Киева.
 
Теперь вы знаете
«Как можно здесь жить?» Риэлтор раскрыла 9 худших локаций для покупки квартиры
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!