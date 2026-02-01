Размер шрифта
«Вернусь и посижу в тюрьме?»: Лазарева ответила, скучает ли по России

Телеведущая Татьяна Лазарева призналась, что не испытывает ностальгии по России

Телеведущая Татьяна Лазарева (признана в РФ иностранным агентом, внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) призналась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что не скучает ни по России, ни по Москве.

«Нет, по Москве не скучаю. Я вообще всегда к ней относилась как не к моему месту. Я всегда чувствовала себя как понаехавшая. И всегда помнила, что я вообще‑то из новосибирского Академгородка», — сказала она.

По словам Лазаревой, у нее сейчас мало поводов для ностальгии по Москве. Она считает, что столица России уже не та, поскольку из нее уехала большая часть близких знаменитости.

Телеведущая отмечает, что ее эмоциональное дистанцирование от России началось задолго до 2022 года.

«Нет, не скучаю я по России. Все‑таки где‑то 2012 года, когда все произошло на телевидении, я уже поняла, что все не так, не так гладко в нашей России. Я‑то это поняла еще раньше», — пояснила она.

При этом Лазарева признала, что скучает «по иной России» — прошлой и, возможно, будущей. В то же время телеведущая старается сохранять практический взгляд на ситуацию.

«Ну вот сейчас вернусь я в Россию — и что, посижу в тюрьме?» — задалась вопросом она.

Лазарева вместе с семьей покинула Россию в феврале 2022 года в связи с российской специальной военной операцией на Украине и с тех пор не возвращалась. Она многократно критиковала власти РФ за проведение СВО, и в июле того же года ее внесли в перечень иноагентов. Ведущая поселилась в Испании.

