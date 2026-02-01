В Турции в ДТП с автобусом погибли восемь человек

В Турции автобус попал в аварию, погибли восемь человек

В Турции результате ДТП с автобусом погибли восемь человек. Все они — граждане страны, еще 26 человек получили травмы, сообщает телеканал TRT Haber.

«Пассажирский автобус, следовавший из Текирдага в Анталью, по предварительным данным, около 10:30 утра (совпадает с московским — ред.) перевернулся на трассе Анталья — Испарта и скатился в кювет. Сообщается о большом числе погибших и раненых», — говорится в публикации.

Уточняется, что в результате случившегося люди оказались зажаты внутри автобуса и под ним. На месте происшествия работают медицинские бригады и экстренные службы.

По предварительным данным, среди пострадавших в ДТП россиян нет, пишет РИА Новости со ссылкой на губернаторство Антальи.

В конце декабря 2025 года в Стамбуле произошла авария с автобусом — тогда пострадали семь человек. Пострадавших доставили в больницу. Известно, что еще четырех человек спасти не удалось. Авария произошла в районе Эсенъюрт.

